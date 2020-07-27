Андрей Пальчевский поделился своим вариантом решения проблем МАФов и нелегальной уличной торговли в Киеве
Известный украинский общественный деятель и лидер политической силы «Перемога Пальчевского» в эфире передачи «Час Голованова» на телеканале Украина 24 прокомментировал актуальную для столицу проблему повсеместных киосков и уличной торговли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
В частности, Пальчевский отметил, что при решении этой проблемы важно найти правильный баланс.
«Должна быть золотая середина – удобство с одной стороны и уродство с другой. Если людям надо что-то купить, это должно быть…Надо делать в таком же соотношении, как в любых «асфальтированных странах». Имеется в виду цивилизованный подход. Есть в Вене киоски или в Берлине? Конечно, есть», - отметил Пальчевский.
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Он добавил, что освободил бы владельцев МАФов от специальных налогов, но при этом обязал бы их самостоятельно мыть мостовую на прилегающей к их киоскам территории. По словам общественного деятеля, это позволило бы столичным властям даже сэкономить.
«Я не понимаю, в чем проблема и почему нельзя мыть мостовые и чистить их от снега. А уже город занимается наведением общего порядка. А иначе, когда это все централизованно, очень легко воровать деньги. Гораздо лучше дать киевлянам инициативу, они сами свой город вылижут вы с них лишние налоги уберите и все», - подчеркнул Пальчевский.
Он также ответил на вопрос о борьбе с нелегальной торговлей на улице.
«Людям, у которых нет другой возможности, надо дать эту возможность. Другое дело, что это должны быть киоски», - заявил Пальчевский.
Напомним, Пальчевский объяснил, почему Украина не может вырваться из лап коррупции.
Как сообщала Politeka, Пальчевский жестко указал на фатальную ошибку Зеленского с НБУ.
Также Politeka писала, что Пальчевский заговорил о спарринге с Кличко и пообещал достойное зрелище.