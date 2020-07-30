Погода в Україні 30 липня засмутить жителів нових областей, які вже й забули, що таке дощі з грозами
Так, західний регіон накриє неймовірна спека. Накриють грозові дощі лише Чернівецьку область. Стовпчик термометра покаже від 25 до 27 градусів вище нуля. Вночі повітря охолоне до 15-18 за Цельсієм, передає Politeka.
На півночі також дощів не передбачається, а повітря прогріється до 26-28 зі знаком «плюс». Вночі, правда, очікується від 18 до 21 градуса вище нуля.
А от центральні регіони сьогодні рясно заллє дощами з грозою. Попри це, на вулиці очікується від 29 до 33 градусів спеки, які вночі змінять від 18 до 20 тепла.
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На півдні синоптики прогнозують від 31 до 34 спеку і сонце. Вночі похолодає до 18-20 тепла.
З Синоптики Укргідрометцентру стверджують, що на сході України накриють дощі Харківську область. Вдень повітря прогріється до 31-33 градуси вище нуля. Вночі жителів цих регіонів побалують «свіжими» 17-19 за Цельсієм.
У Києві та області сьогодні, стверджують синоптики, буде сонячно і без дощів. Повітря розжариться до 25-29 за Цельсієм. А от вночі навпаки, похолодає до 18-20 градусів.
Сьогодні, попереджають синоптики, в східних, центральних, а також в Одеській, Миколаївській та Сумській областях будуть підвищений рівень пожежної небезпеки.
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