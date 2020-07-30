Погода в Украине 30 июля расстроит жителей новых областей, которые уже и забыли, что такое дожди с грозами

Так, западный регион накроет невероятная жара. Грозовые дожди накроют лишь Черновицкую область. Столбик термометра покажет от 25 до 27 градусов выше нуля. Ночью воздух остынет до 15-18 по Цельсию, передает Politeka.

На севере также дождей не предвидится, а воздух прогреется до 26-28 со знаком «плюс». Ночью, правда, ожидается от 18 до 21 градуса выше нуля.

А вот центральные регионы сегодня обильно зальет дождями с грозой. Несмотря на это, на улице ожидается от 29 до 33 градусов жары, которые ночью сменят от 18 до 20 тепла.

На юге синоптики прогнозируют от 31 до 34 жары и солнце. Ночью похолодает до 18-20 тепла.

Синоптики из Укргидрометцентра утверждают, что на востоке Украины дожди накроют Харьковскую область. Днем воздух прогреется до 31-33 градуса выше нуля. Ночью жителей этих регионов побалуют «свежими» 17-19 по Цельсию.

В Киеве и области сегодня, утверждают синоптики, будет солнечно и без дождей. Воздух раскалится до 25-29 по Цельсию. А вот ночью наоборот, похолодает до 18-20 градусов.

Сегодня, предупреждают синоптики, в восточных, центральных, а также в Одесской, Николаевской и Сумской областях будут повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области

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