Але і тут є підводні камені...

Кабінет міністрів хоче зробити альтернативу "пакету малюка" молодим батькам

Дане рішення Мінсоцполітики отримало схвалення і підтримку з боку Кабміну, повідомляє Politeka.net.

За словами міністра міністерства соціальної політики України Марії Лазебний, так звані "пакети малюка" продовжать надавати в тих регіонах країни, де вони є в даний час в наявності.

Відзначається, що на зміну першої "винагороді" прийде одноразова допомога в розмірі 5 тисяч гривень - отримати її можна в перебігу 12 місяців з моменту народження дитини, які можна витратити на певну групу товарів.

"Забезпечити відкриття громадянам, у яких народилася дитина, рахунки із спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну соціальну карту. Встановити, що батьки можуть звернутися протягом 12 місяців з дати народження дитини і самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу , взуття, засобів гігієни, текстилю, іграшок та засобів гігієни для породіль ", - зазначає політик.

Однак варто звернути увагу, що ці кошти можна витратити на потреби тільки в тих спеціалізованих магазинах, з яким держава укладе угоду.

Як відомо, Антимонопольний комітет припинив процедуру закупівлі соціального пакета, оскільки виходило багато скарг через якість наданої послуги. Тому самостійна можливість вибирати одяг і товари для дітей є найкращою альтернативою.

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