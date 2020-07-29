Кабинет министров желает сделать альтернативу "пакету малыша" молодым родителям
Данное решение Минсоцполитики получило одобрение и поддержку со стороны Кабмина, сообщает Politeka.net.
По словам министра министерства социальной политики Украины Марии Лазебной, так называемые "пакеты малыша" продолжат предоставлять в тех регионах страны, где они есть в настоящее время в наличии.
Отмечается, что на смену первому "вознаграждению" придет единоразовая помощь в размере 5 тысяч гривен - получить ее можно в течении 12 месяцев с момента рождения ребенка, которые можно потратить на определенную группу товаров.
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"Обеспечить открытие гражданам, у которых родился ребенок, счета со специальным режимом использования и выдать им специальную социальную карту. Установить, что родители могут обратиться в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены, текстиля, игрушек и средств гигиены для рожениц", - отмечает политик.
Однако стоит обратить внимание, что эти срества можно потратить на нужды только в тех специализированных магазинах, с которым государство заключит соглашение.
Как известно, Антимонопольный комитет прекратил процедуру закупки социального пакета, поскольку исходило много жалоб из-за качества предоставляемой услуги. Поэтому самостоятельная возможность выбирать одежду и товары для детей является лучшей альтернативой.
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