Відома телеведуча Лера Кудрявцева показала себе і привітала кохану людину зі святом

На фото Лера позувала в блискучому піджаку і спідниці. Поруч можна побачити чоловіка у джинсах, футболці та кепці - Ігоря Крутого. Як виявилося, у російської зірки сьогодні ювілей. На ще одному фото вже продюсер в піджаку, з метеликом і білій сорочці. А поруч Кудрявцева у вечірній сукні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всією душею обожнюваного мною @igorkrutoy65 З днем Народження. При кожній зустрічі я вам кажу ЯК я вас люблю і завжди ви мені говорите , що у мене гарний смак, так ! Я це і сама знаю )))) дуже ціную нашу дружбу. Ви завжди перший телефонуйте, якщо щось відбувається і питаєте « чим допомогти?» Я все пам'ятаю , дуже ціную і за це люблю ще більше !!! Міцного здоров'я, усмішок до вух і щастя безмежного! Творіть маестро , а ми вас будемо любити і схилятися !!!! Ураааа!!!! З днюхой", - написала Лера.

Раніше ми повідомляли, що Лера Кудрявцева різко відповіла ЗМІ на звинувачення в алкоголізмі.

Лера Кудрявцева в шоці від того, яку думку мають про неї російське ЗМІ – зокрема, вважають алкоголічкою. Телеведучу це обурило, і вона вирішила відповісти на подібні чутки у себе в Instagram.

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