Холодний фронт принесе в Україну із собою певні "подарунки"

Такий прогноз погоди на завтра, 30 липня, повідомила синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, завдяки фронту західна частина України зможе завтра "легше дихнути", бо 30 липня очікується зниження температури.

"Спека послабне від сьогоднішніх +30+34 градусів до +25+28 градусів. На Заході України термічна картинка суттєво не зміниться, +24+28 градусів. На Сході та Півдні в четвер спека ще потриває, адже фронт йде здалеку, з північного заходу Європи, трохи захекався, спека в південній частині та в східних областях почне слабшати 31 липня-1 серпня", - йдеться у прогнозі Наталки Діденко.

Окрім цього, жителям деяких українських регіонів варто готуватися до грозових дощів та шквалів.

"Короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами та градом найбільш ймовірні 30-го липня в західних областях України, подекуди на Півночі, у Харківській області. А пізно ввечері у четвер дійдуть до центральної частини. На Півдні, у Луганській та Донецькій областях завтра - суха погода", - продовжила синоптик.

Що стосується погоди у столиці, то завтра, 30 липня, у Києві можливі короткочасні дощі, які розпочнуться вже з сьогоднішнього вечора.

"У Києві фронтальний дощ вже очікується сьогодні ввечері, а також місцями завтра, 30-го липня. Столиця 30-го липня вже опиниться в тилу фронта, тому спека нарешті послабне і впродовж дня у четвер очікується +26+28 градусів. Зустріч липня із серпнем буде навіть прохолодною в Києві: 31 липня та 1 серпня температура повітря становитиме +21+23 градуси, а 1-го серпня ще й очікується дощ", - резюмувала Діденко у своєму прогнозі погоди.

Раніше ми попереджали, що циклон Dana вдарить по Україні вже сьогодні, 29 липня, через що в деяких регіонах пройдуть грозові дощі.

"Цей фронт обумовить грозові дощі, на Заході України, у Житомирській, Вінницькій та місцями в Київській областях. Решта території буде належати сухій повітряній масі", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

Діденко також зазначила, що в інших українських областях буде жарко.

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