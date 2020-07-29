Холодный фронт принесет в Украину с собой определенные "подарки"

Такой прогноз погоды на завтра, 30 июля, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, благодаря фронта западная часть Украины сможет завтра "легче дышать", потому что 30 июля ожидается снижение температуры.

"Жара ослабнет от сегодняшних +30+34 градусов до +25+28 градусов. На Западе Украины термическая картинка существенно не изменится, +24+28 градусов. На Востоке и Юге в четверг жара еще задержится, ведь фронт идет издалека, с северо-запада Европы, немного запыхался, жара в южной части и в восточных областях начнет ослабевать 31 июля-1 августа", - говорится в прогнозе Наталки Диденко.

Кроме этого, жителям некоторых украинских регионов следует готовиться к грозовым дождям и шквалам.

"Кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом наиболее вероятные 30-го июля в западных областях Украины, местами на Севере, в Харьковской области. А поздно вечером в четверг дойдут до центральной части. На Юге, в Луганской и Донецкой областях завтра - сухая погода", - продолжила синоптик.

Что касается погоды в столице, то завтра, 30 июля, в Киеве возможны кратковременные дожди, которые начнутся уже с сегодняшнего вечера.

"В Киеве фронтальный дождь ожидается уже сегодня вечером, а также местами завтра, 30-го июля. Столица 30-го июля уже окажется в тылу фронта, поэтому жара наконец ослабнет и в течение дня в четверг ожидается +26+28 градусов. Встреча июля с августом будет даже прохладной в Киеве: 31 июля и 1 августа температура воздуха составит +21+23 градуса, а 1-го августа еще и ожидается дождь", - резюмировала Диденко в своем прогнозе погоды.

Ранее мы предупреждали, что циклон Dana ударит по Украине уже сегодня, 29 июля, из-за чего в некоторых регионах пройдут грозовые дожди.

"Этот фронт обусловит грозовые дожди, на Западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях. Остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

Диденко также отметила, что в других украинских областях будет жарко.

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