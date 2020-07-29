Українська співачка Анна Сєдокова в деталях розповіла про те, як вона під час карантину зблизилася з відомим латвійським баскетболістом Янісом Тіммі

Як пишуть росзмі, за словами Анни, спочатку вона не могла довіритися коханому і тримала його на відстані, передає Politeka.net.

"Я його не підпускала, але потім ми почали спілкуватися в Мережі. І ось це листування нас зблизила. Пам'ятаю, як Яніс покликав мене в кіно. А я ж горда, не відповіла ні так, ні ні. Він до останнього не знав, приїду я чи ні. я і сама не знала, чи приїду. В результаті, коли ми подивилися перший фільм, то якось відразу стали ближче. Тоді вирішили подивитися ще одне кіно. Після цього ми вже не розлучалися ", - з гордістю розповіла Сєдокова.

Однак Анна не врахувала, що Тімма в цей час був одружений, а його синові вже виповнилося кілька місяців.

У свою чергу, Яніс побачив в Сєдокової близьку людину, не дивлячись на той шок, який пережила його дружина.

"Таке буває, що починаеш спілкуватися з людиною і відразу розумієш, що знав його все життя. У нас так з Анею було. Ми відразу знайшли спільну мову", - розповів Тімма.

Спортсмен в відкриту зізнався дружині про свої близькі стосунки з Ганною. Українську співачку в мить охрестили "руйнівницею" сім'ї. Тімма недавно зробив Сєдокової пропозицію, пара планує зіграти весілля.

Нагадаємо, щаслива Сєдокова ледь втримала пишні форми в занадто тісному декольте: "Аж вивалюються".

Також Politeka писала, що щаслива Анна Сєдокова офіційно оголосила про заручини з Янісом Тіммі: "Сказала йому так!".

Як повідомляла Politeka, Сєдокова в невидимому бікіні без сорому похвалилася вміннями молодого нареченого.