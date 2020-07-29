Економічна криза і карантин серйозно вдарили по ринку нерухомості

Про це пише Главком.

З початку дії обмежувальних заходів квадратний метр у новобудовах Києва коштував 25 тисяч гривень.

Але восени 2020 року ситуація на ринку нерухомості серйозно зміниться.

«Якщо сьогодні прийти до забудовника, то можна домовитися про персональні знижки – їх розмір буде залежати від самого забудовника, його ситуації і стану об'єкта будівництва, але вже восени ми побачимо явне зниження цін на міську нерухомість», – стверджує експерт Валерій Захаров.

Як стверджує брокер, через карантин в Україні зріс попит на найближчі передмістя, де найбільш затребувані малоповерхові будинки клубного формату.

«Масова міграція в передмістя і за місто надасть ціновий тиск на вартість квартир у Києві – в залежності від об'єкта ціни просядуть до 30%. Крім того, за останній рік у девелоперів і без кризи істотно знизилася кількість угод, тому щоб підтримувати свою ліквідність, вони будуть готові йти на поступки і давати знижки», – експерт попереджає українців.

Захаров також упевнений, що через кризу і карантину деякі несистемні забудовники збанкрутують.

"Зараз ми знаходимося в ситуації, що нагадує 2008 рік – тільки може бути ще гірше, тому що масштаби нашого ринку стали більше, а прийдешнія криза знову торкнеться всього світу", - резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що українцям хочуть збільшити податки на нерухомість. Так, вже в цьому році за кожен зайвий квадрат нерухомості передбачений податок в розмірі до 62,5 грн. У наступному році його підвищать - до 70,8 грн за квадратний метр.

Важливо відзначити, що податок на нерухомість сплачується за минулий рік і залежить від розміру мінімальної зарплати. Його максимальна ставка - 1,5% від мінімалки.

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