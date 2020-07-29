Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, захопилася формами своєї молоденької копії

Кілька годин тому на своїй сторінці Анастасія вирішила показати фото в Instagram, яким розбурхала мережу. Справа в тому, що молода модель блиснула не своїми пишними формами, а захопилася образом однієї зі своїх подруг-моделей, яких іноді показує в своєму профілі, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз пишногруда блондинка в одному смугастому біло-блакитному бікіні підкорила видом перед дзеркалом. Світловолоса дівчина наголосила своєї ораз тим же способом, що і Анастасія.

«Я люблю jojo_babie 😍 вона така гаряча», - написала Квітко під новим постом.

«Hermosa la amiga buenos dias mi vida😍😍😍», «Боже, ти просто ідеальна💞💞», «Така мила дівчина», «Ермоса, можна більше апетитних принад🌷🌷!», «Добрий день прекрасний», «найсмачніша жінка», «Це просто найкраща твоя копія», «Матуся така красива», - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Анастасія щодня намагається провести день насичено та активно ділиться фото і відео, зробленими на відпочинку у своєму профілі в соціальній мережі Instagram щодня. Модель прославилася саме завдяки досить значним формами у поєднанні з тонюсенькой талією.

Квітко стала успішною моделлю досить швидко, навіть незважаючи на те, що її зріст всього 162 сантименту, а вага на момент старту кар'єри складав 70 кг. Анастасія відмовляється худнути, тому її кадри з відпочинку або для зйомок в білизні, що вона рекламує, завжди отримують масу коментарів.

На новому фото, приміром, Анастасія позувала в модному чорному купальнику на пляжі. Досить тісний ліфчик зірки виглядав ненадійно, адже тонка тканина без бретелей чи могла утримати значних розмірів груди.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».

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