Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, восхитилась формами своей молоденькой копии

Несколько часов назад на своей странице Анастасия решила показать фото в Инстаграм, которім взбудоражила сеть. Дело в том, что молодая модель блеснула не своими пышными формами, а восхитилась образом одной из своих подружек-моделей, которых иногда показывает в своем профиле, сообщает Politeka.

Так, в этот раз пышногрудая блондинка в одном полосатом бело-голубом бикини покорила видом перед зеркалом. Светловолосая девушка подчеркнула своей ораз тем же способом, что и Анастасия.

«Я люблю jojo_babie 😍 она такая горячая», - написала Квитко под новым постом.

«Hermosa la amiga buenos dias mi vida😍😍😍», «Боже, ты просто идеальна, кто здесь самый аппетитный?💞💞», «Такая милая девушка», «Эрмоса, можно больше аппетитных прелестей🌷🌷!», «Добрый день прекрасный», «Самая вкусная женщина», «Это просто лучшая твоя копия», «Мамочка такая красивая», - написали пользователи сети.

Отметим, Анастасия каждый день старается провести день насыщенно и активно делится фото и видео, сделанными на отдыхе в своем профиле в социальной сети Инстаграм каждый день. Модель прославилась именно благодаря довольно внушительным формам в сочетании с тонюсенькой талией.

Квитко стала успешной моделью довольно быстро, даже несмотря на то, что ее рост всего 162 сантимента, а вес на момент старта карьеры становил 70 кг. Анастасия отказывается худеть, поэтому её кадры из отдыха или съемок в белье, которое она рекламирует, получают всегда массу комментариев.

На новом фото, к примеру, Анастасия позировала в модном черном купальнике на пляже. Довольно тесный лифчик звезды выглядел ненадежно, ведь тонкая ткань без бретелек едва ли могла удержать внушительных размеров грудь.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.