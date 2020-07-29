Тепер все залежить від парламенту

Стало відомо, як українцям будуть нараховувати пенсії після запуску нової системи

Про це пише Обозреватель.

Після того, як в країні запустять накопичувальну пенсійну систему, українці будуть переводити на особистий рахунок кілька відсотків від свого доходу.

Але відразу після виходу на заслужений відпочинок можна буде отримати відразу дві виплати.

Проект, розроблений Кабінетом міністрів, передбачає наступні нововведення:

додатковий внесок платити не потрібно – 2% заберуть з ЄСВ і ще 2% – прибуткового податку;

отримати всю накопичену суму можна буде відразу (якщо система вже працювала, то пенсіонери могли "назбирати" близько мільйона);

українці, яким за 50 років, не зможуть взяти участь у накопичувальній системі.

Проект Верховної Ради має деякі відмінності:

на пенсію доведеться сплачувати додатковий внесок (він поступово буде зростати з 3% до 7%);

обов'язковий внесок буде розділений між працівником і роботодавцем;

з 2023-го по 2030 рік будуть платити по 3% з зарплати, до 2030-го – 4%, з 2040-го – 6%, а до 2050 року – 7% щомісяця.

Якщо буде затверджений парламентський проект, то навантаження на зарплату збільшиться в перші три роки на 3%. Якщо в даний момент працівник в середньому отримує 20 000 гривень, то податків і внесків йому доводиться платити 8 300 гривень.

Через кілька років сума обов'язкових буде підвищена до 8 900 гривень. Компенсувати додатковий "податок" можна, наприклад, скасувавши військовий збір до 1,5%.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

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