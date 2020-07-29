До чого потрібно готуватися побутовим споживачам

Стало відомо, які тарифи можуть змінитися перед початком опалювального сезону

Таку заяву під час брифінгу зробила в. о. голови Міненергетики Ольга Буславец, передає Politeka.net.

Вона заспокоїла українців і запевнила, що ціни на електрику для побутових споживачів поки не переглядатимуть.

Однак, через запуск ринку газу вартість блакитного палива для українців може зрости.

Буславец нагадала, що тариф на електроенергію фіксований лише для простого населення. Що ж стосується газу, у нас повністю лібералізований ринок.

І зараз можна спостерігати безпрецедентно низьку ціну на газ, а що буде далі – покаже час, оскільки саме ринок формує вартість палива.

Варто зазначити, що тариф на електроенергію для побутових споживачів не змінюється з 2017 року і становить 90 копійок за 1 кВт/год при споживанні до 100 кВт/год, при споживанні понад – 1 грн 68 коп. за кВт/год.

Раніше ми повідомляли, що в Україні взялися за боржників по комуналці з новою силою.

В Україні можуть продати будь-яке майно боржника. "З молотка" йдуть навіть поношені речі - футболки, посуд у тріщинах, джинси з дірками від ключів в області кишень, а ще квартири і машини.

Закон дозволяє забрати все "зайве" майно. Є невеликий "недоторканний список": одне ліжко-місце на людину, пара взуття, один холодильник на сім'ю. А все інше – від дірявих штанів до мобільного телефону – можна забрати у боржника і відправити на торги.

Нагадаємо, коммуналка злетить в ціні, українців попередили про нові тарифи

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