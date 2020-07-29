Стало відомо, які тарифи можуть змінитися перед початком опалювального сезону
Таку заяву під час брифінгу зробила в. о. голови Міненергетики Ольга Буславец, передає Politeka.net.
Вона заспокоїла українців і запевнила, що ціни на електрику для побутових споживачів поки не переглядатимуть.
Однак, через запуск ринку газу вартість блакитного палива для українців може зрости.
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Буславец нагадала, що тариф на електроенергію фіксований лише для простого населення. Що ж стосується газу, у нас повністю лібералізований ринок.
І зараз можна спостерігати безпрецедентно низьку ціну на газ, а що буде далі – покаже час, оскільки саме ринок формує вартість палива.
Варто зазначити, що тариф на електроенергію для побутових споживачів не змінюється з 2017 року і становить 90 копійок за 1 кВт/год при споживанні до 100 кВт/год, при споживанні понад – 1 грн 68 коп. за кВт/год.
Раніше ми повідомляли, що в Україні взялися за боржників по комуналці з новою силою.
В Україні можуть продати будь-яке майно боржника. "З молотка" йдуть навіть поношені речі - футболки, посуд у тріщинах, джинси з дірками від ключів в області кишень, а ще квартири і машини.
Закон дозволяє забрати все "зайве" майно. Є невеликий "недоторканний список": одне ліжко-місце на людину, пара взуття, один холодильник на сім'ю. А все інше – від дірявих штанів до мобільного телефону – можна забрати у боржника і відправити на торги.
Нагадаємо, коммуналка злетить в ціні, українців попередили про нові тарифи
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