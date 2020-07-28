Відома фітнес-модель Ана Чері звела з розуму фігурою у спокусливій білизні

Популярна Інста-діва поділилася новим знімком зі своїм підписниками, пише Politeka.net.

На чорно-білому фото Чері позує на тлі ніжних квітів. При цьому на красуні зовсім немає одягу - тільки нижня білизна. У такому «вбранні» моделі було дуже легко привернути увагу до своїх пишних грудей, тонкої талії і ідеального пресу, отриманого за допомогою численних тренувань.

Свій образ Чері доповнила ніжним макіяжем і волоссям, укладеним легкими локонами.

У своєму пості модель підтримала новий челлендж, покликаний надихати жінок з усього світу. Вона подякувала всім, хто надіслав цей челендж їй і підтримала всіх його учасниць.

Шанувальники красуні буквально засипали її свіже фото лайками і захопленими коментарями.

Раніше ми писали, що Чері поділилася жарким кадром після тренувань. В цей раз струнка красуня в модному чорному топі і спортивних лосинах вирішила заговорити про позитив:

«Привіт всім, просто хотів прийти сюди і відправити позитивні думки і любов! Хороший друг тільки що прислав мені повідомлення про те, що вони люблять мене, нудьгують по мені і сподіваються, що у мене все добре. Це зробило мій день, і я думаю, що якщо б ви зробили те ж саме з одним з ваших хороших друзів, це зробило б їх день таким же гарним! Зверніться до тих, кого ви любите, і розповсюдьте позитив!», - написала Ана під новим фото.

Нагадаємо, фігуриста Ана Чері в мікро-шортах спокусила жаркими рухами перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері полонила розкішним видом після тренування.

Також Politeka писала, що Ана Чері змусила милуватися досконалим тілом у шортиках, вид ззаду вражає.