Настя Каменських засвітила ідеальне тіло в купальнику в компанії своїх гарячих подружок

Знаменита українська співачка поділилася в своєму Instagram новим жарким кадром з відпочинку. Про це пише Politeka.net.

На фото Настя позує на пляжі в компанії своїх красунь-подружок. Всі дівчата вдягнені у різнокольорові купальники-бікіні. Каменських позує посередині в своєму чорному купальнику і стильних окулярах.

«Дівчата просто хочуть трохи сонця. І відпочити», - підписала знімок зірка.

Шанувальники Насті тут же взялися коментувати публікацію.

«Бачиш у тебе скільки охоронців тому Потап і не боїться одну далеко відпускати», «Ну що за красуні», «Команда супер», «Красоточки з шикарними фігурами», «Занадто багато красунь на квадратний метр», «де ви такі ноги "берете"», «Красуні пекучі, пристрасні!», «Клас, красуні як на підбір!», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Каменських поділилася яскравим знімком, зробленим на відпочинку.

Так, вже кілька днів як зірка відправилася на відпочинок в Анталії і це не заважає їй ділитися жаркими фото, зробленими на тренуванні. Кілька годин тому Настя також показувала, як тренувалася рано вранці, приводячи себе в форму. В цей же раз на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка блиснула фігурою в новому смугастому бікіні.

На ранковому фото Настя позувала в смугастому бікіні біло-сірого кольору. Своє кучеряве волосся дівчина вирішила притримати рукою під час того, як позувала, повернувшись боком до об'єктиву.

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