Настя Каменских засветила идеальное тело в купальнике в компании своих горячих подружек

Знаменитая украинская певица поделилась в своем Инстаграм новым жарким кадром с отдыха. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Настя позирует на пляже в компании своих красавиц-подружек. Все девушки одеты в разноцветные купальники-бикини. Каменских позирует посредине в своем черном купальнике и стильных очках.

«Девочки просто хотят немного солнца. И отдохнуть», - подписала снимок звезда.

Поклонники Насти тут же принялись комментировать публикацию.

«Видишь у тебя сколько охранников потому Потап и не боится одну далеко отпускать», «Ну что за красотки», «Команда супер», «Красоточки с шикарными фигурками», «Слишком много красоток на квадратный метр», «где вы такие ноги "берёте"», «Красотки жгучие, страстные!», «Класс, красотки как на подбор!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Каменских поделилась ярким снимком, сделанным на отдыхе.

Так, уже несколько дней как звезда отправилась на отдых в Анталию и это не мешает ей делиться жаркими фото, сделанными на тренировке. Несколько часов назад Настя также показывала, как тренировалась рано утром, приводя себя в форму. В этот же раз на своей странице в социальной сети Инстаграм певица блеснула фигурой в новом полосатом бикини.

На утреннем фото Настя позировала в полосатом бикини бело-серого цвета. Свои кудрявые волосы девушка решила придержать рукой во время того, как позировала, повернувшись боком к объективу.

Напомним, похудевшая Каменских в полосатом бикини рассорила сеть: "Пухленькой была лучше!".

Как сообщала Politeka, "поседевшая" Каменских обескуражила неудачной сменой прически.

Также Politeka писала, что похудевшая Каменских похвасталась своими шалостями в леопардовом бикини.