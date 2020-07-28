Вже з наступного року в Україні планують удвічі збільшити виплати по догляду за дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю з дитинства

Про плани на 2021 рік розповів в ефірі «Україна 24» заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. На скаргу від телеглядача про «смішні» виплати для дітей з інвалідністю в розмірі 1200 гривень заступник міністра відповів, що це дійсно «болюче запитання».

Музиченко уточнив, що всього в Україні 460 тисяч дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства.

«У Верховній Раді в першому читанні прийнятий законопроект, який передбачає істотне, фактично в два рази, підвищення розміру надбавки на догляд за такими дітьми», - уточнив заступник міністра.

Він також зазначив, що вже восени цей законопроект, найімовірніше, буде прийнятий у другому читанні. Це дозволить виробити збільшення виплат вже з 1 січня наступного року.

До цього ми писали, що в Україні врегулювали питання перерахунку соціальних виплат для окремих категорій осіб. Про це під час брифінгу заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Так, незабаром буде встановлено порядок перерахунку допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Така соцдопомогу для них збільшено з 2 прожиткових мінімумів до 2,5. Для дітей з інвалідністю - до 3,5 "мінімалок".

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