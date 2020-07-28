Найближчим часом в Україні відбудеться верифікація пенсіонерів, після чого у частини українців зможуть забрати виплати

Згідно з законом, є ряд причин, за якими держава може скасувати виплату пенсії. В наступному році умови планують посилити, що може призвести до ряду скорочень виплат.

Пенсію можуть забрати, якщо виплати призначено на підставі фальшивих документів або документів з помилками. Зазначається, що в разі виявлення помилок, ПФУ зможе переглянути розмір пенсії або зовсім скасувати виплати.

Виплати можуть призупинити, якщо пенсіонер тривалий час знаходиться за кордоном. Під час верифікації чиновники отримають інформацію про те, як довго пенсіонери перебували за межами України.

У разі смерті пенсіонера виплати також скасують. Сьогодні відомо багато випадків, коли родичі продовжують отримувати виплати навіть після смерті людини.

Наголошується, що без виплат можуть залишитися також переселенці, які змінюють місце проживання. Це робиться в рамках постанови, яка покликана виплачувати пенсії тільки тим українцям, які проживають на підконтрольній Києву території.

До речі, незабаром посиляться також вимоги до тих, хто виходить на пенсію. За підрахунками ПФУ, якщо українці не перестануть працювати без оформлення, в 2028 році лише 45% 60-річних українців зможуть вчасно отримати виплату.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію до 45 років, українцям назвали головні умови: "Виплати отримають ті, хто...".

Також Politeka писала, що українці можуть не вчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом: "Через 10 років...".