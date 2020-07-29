Погода в Україні 29 липня розділить країну на дві половини з різною погодою і температурним режимом

Як передає Politeka.net, це стало відомо зі свіжого прогнозу, опублікованого на сайті Укргідрометцентру. Згідно з даними, в середу половина регіонів України буде страждати від сильної спеки, а друга половина – від дощів з грозами.

Так, в західних регіонах, після невеликого перепочинку, пройдуть сильні дощі. Грози очікуються у всіх західних областях України, включаючи Житомирську та Вінницьку області. Одночасно з дощами в цих областях очікується невеликий спад температури. У західних областях температура повітря буде коливатися в межах 27-29 градусів, а от ближче до центру стовпчики термометра прогріються до 31 градуса спеки.

У центральних, південних та східних регіонах 29 липня буде дуже жарко. Аномальна спека впаде на регіони без часу на перепочинок. Температура повітря в регіонах буде коливатися в районі 30-34 градусів. Опадів не очікується.

У Києві в середу буде жарко. Вдень температура повітря прогріється до 32-34 градусів. Вночі стовпчики термометра не опустяться нижче 18 градусів. Дощів в українській столиці не передбачається.

Найбільше 29 липня пощастить українцям, які відпочивають на курортах. Їх чекає сонячна і суха погода.

Нагадаємо, що погода в серпні готує неприємний сюрприз українцям: "Глобальне потепління несе...".

Як повідомляла Politeka, на Харківщині змія влаштувала переполох на базі відпочинку: постраждалий у лікарні.

Також Politeka писала, що погода готує різкий розворот, в зоні ризику нові області: де вдарять грозові дощі.