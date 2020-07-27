Українців в серпні очікує спекотна погода і заморозки

У серпні температура повітря очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градуси вище середньої температури, і станеться це через глобальне потепління. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише Politeka.net.

Серпень 2020 буде спекотніше, ніж липень. Справа не тільки в теплому фронті, який прийде в Україну в останній місяць літа, а й в глобальному потеплінні. Укргідрометцентр повідомляє про те, що дані спостереження свідчать, що в серпні середня місячна температура повітря 17-20 градусів тепла, на півдні та південному сході країни місцями 21-23 градусів, в гірських районах 11-16 градусів тепла

Абсолютний максимум температури повітря становить 34-41 градусів, в Луганській області місцями 42 градусів, в гірських районах 26-33 градусів.

Абсолютний мінімум - 1-7 градусів тепла, на півдні до 11 градусів тепла, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2 градуси морозу.

Середнє місячна кількість опадів становить в південній частині 27-59 мм, на решті території 35-76 мм, в Карпатах і на Прикарпатті - до 145 мм

"Заморозки на поверхні ґрунту вірогідні в кінці місяця в Україні, крім південних і більшості центральних областей", - йдеться в повідомленні.

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