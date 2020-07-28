Погода в Україні 28 липня здивує вибором нових регіонів для атаки, жителям західних областей дадуть «перепочити»

Так, українцям в західних регіонах очікувати дощів не варто, хоча вони там останнім часом буквально «прописалися». Повітря прогріється до 26-28 градусів вище нуля вдень. Вночі, правда, похолодає до 15-17 за Цельсієм, передає Politeka.

Українцям на півночі країни дощі з грозами також не страшні. Літо порадує жаркими 27-32 градусів зі знаком «плюс», які вночі змінять не менш комфортні 16-20 за Цельсієм.

У центральних регіонах також сухо. Тут буде ще спекотніше: вдень стовпчик термометра прогріється до +29-32, а от вночі показник опуститься до 17-20 градусів.

А ось на півдні буде негода, причому досить відчутна. Накриють грозові дощі Миколаївську та Херсонську області. Попри це, повітря прогріється до неймовірних 30-33 градусів зі знаком «плюс». Вночі синоптики прогнозують від 19 до 21 тепла.

Аналогічною ситуація буде і на півночі, де дощі з грозами «захоплять» Запорізьку та Донецьку області. В Укргідрометцентрі стверджують, що повітря прогріється до 30-33 градусів тепла. Вночі їх змінять 17—19 за Цельсієм.

У Києві та області синоптики прогнозують неймовірну спеку, яка досягне +32 на термометрі. Вночі повітря охолоне до 16-18 градусів. Дощів не передбачається.

Разом з тим в Укргідрометцентрі виступили із заявою, що південно-східні грози чекають сильні опади, із-за чого оголошений I рівень небезпеки. А ось у східних, центральних і частині південних областей навпаки — підвищений рівень пожежної небезпеки.

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