Погода в Украине 29 июля разделит страну на две половины с разной погодой и температурным режимом

Как передает Politeka.net, это стало известно из свежего прогноза, опубликованного на сайте Укргидрометцентра. Согласно данным, в среду половина регионов Украины будет страдать от сильной жары, а вторая половина – от дождей с грозами.

Так, в западных регионах, после небольшой передышки, пройдут сильные дожди. Грозы ожидаются во всех западных областях Украины, включая Житомирскую и Винницкую области. Одновременно с дождями в этих областях ожидается небольшой спад температуры. В самых западных областях температура воздуха будет колебаться в пределах 27-29 градусов, а вот ближе к центру столбики термометра прогреются до 31 градуса жары.

В центральных, южных и восточных регионах 29 июля будет очень жарко. Аномальная жара обрушится на регионы без времени на передышку. Температура воздуха в регионах будет колебаться в районе 30-34 градуса. Осадков не ожидается.

В Киеве в среду будет жарко. Днем температура воздуха прогреется до 32-34 градусов. Ночью столбики термометра не опустятся ниже 18 градусов. Дождя в украинской столице не предвидится.

Больше всего 29 июля повезет украинцам, которые отдыхают на курортах. Их ждет солнечная и сухая погода.

Напомним, что погода в августе готовит неприятный сюрприз украинцам: "Глобальное потепление несет...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине змея устроила переполох на базе отдыха: пострадавший в больнице.

Также Politeka писала, что погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области: где ударят грозовые дожди.