Російський музикант Володимир Кузьмін розповів несподівані подробиці своїх стосунків зі співачкою Аллою Пугачовою

Як передає Politeka.net, він зробив зізнання в ефірі програми "Доля людини", куди артиста запросили на честь його 65-річчя.

Дует Володимира Кузьміна та Алли Пугачової прославився завдяки пісні "Дві зірки". Композиція стала візитною карткою пари, проте спочатку рок-зірка не хотів її записувати. За словами Кузьміна, Примадонна стала його продюсером, навчила розуміти слухачів, працювати з залом і багато чому іншому.

У цілому Володимир Кузьмін шанобливо відноситься про своєю колишньою коханкою, однак в їх відносинах були і скандали. Однією з причин розставання стало бажання Пугачової перетворити рок-музиканта в поп-зірку, якій згодом став Філіп Кіркоров.

Вже давно відомо, що в свій час Алла Пугачова подарувала своєму коханому машину. Як зізнався Кузьмін, вона позичила гроші на покупку у поета Іллі Рєзніка. Володимир повинен був віддати борг, але ледь не втратив велику суму в гніві. Так він прийшов до Алли Пугачової додому віддати гроші, але та відмовилася їх брати.

"Я пішов і цю пачку грошей в унітаз викинув, але завбачливо не спустив, і не дарма. Потім купюри сушили у ванній. Потім вона мені сказала, що тоді я вчинив як справжня зірка", - поділився Кузьмін.

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