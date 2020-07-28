Российский музыкант Владимир Кузьмин рассказал неожиданные подробности своих отношений с певицей Аллой Пугачовой

Как передает Politeka.net, он сделал признание в эфире программы "Судьба человека", куда артиста пригласили в честь его 65-летия.

Дуэт Владимира Кузьмина и Аллы Пугачевой прославился благодаря песне "Две звезды". Композиция стала визитной карточкой пары, однако поначалу рок-звезда не хотел ее записывать. По словам Кузьмина, Примадонна стала его продюсером, научила понимать слушателей, работать с залом и многому другому.

В целом Владимир Кузьмин уважительно относится о своей бывшей любовницей, однако в их отношениях были и скандалы. Одной из причин расставания стало желание Пугачевой превратить рок-музыканта в поп-звезду, которой впоследствии стал Филипп Киркоров.

Уже давно известно, что в свое время Алла Пугачева подарила своему возлюбленному машину. Как признался Кузьмин, она заняла деньги на покупку у поэта Ильи Резника. Владимир должен был отдать долг, но едва не потерял крупную сумму в гневе. Так он пришел к Алле Пугачевой домой отдать деньги, но та отказалась их брать.

"Я пошел и эту пачку денег в унитаз выкинул, но предусмотрительно не спустил, и не зря. Потом купюры сушили в ванной. Потом она мне сказала, что тогда я поступил как настоящая звезда", - поделился Кузьмин.

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