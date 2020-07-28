Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала форми в модному спортивному костюмі

Будучи представником відразу декількох модних брендів, Анастасія фактично щодня публікує у своєму профілі в Instagram стильні кадри в різному одязі. Причому рекламує Квітко не тільки мереживну білизну, але ще й спортивні костюми, купальники і багато іншого.

Модель з пишними формами в цей раз вразила фанатів серією фото, на яких показала себе в одязі лавандового кольору - тоненький топ і тісні лосини відразу ж привернули увагу собі.

На фото також можна помітити, що Анастасія знову змінила колір волосся, перефарбувавши світлі локони в більш натуральний відтінок русявого, а також позувала з легким макіяжем на обличчі, приховавши за очі сонцезахисними окулярами.

«Фантастичний фантастичний вигляд!», «моя любов, як красиво», «дуже красива дівчина ❤❤💞💝🌹», «Солодке досконалість», «Такі цукрові булочки😍😍😍», «Благословення королевою краси 😘😍🌹💕💯🔥😊👸❤🙌😇», «Ти красива», «Агов дитинко», «Любов мого життя!! ❤️❤», «Lovely💜😃🔥❤👍», «Як у вас справи», «Я люблю фіолетовий! Це виглядає так добре на вас! 💜💜💜», - написали фанати.

Зазначимо, Анастасія щодня намагається провести день насичено та активно ділиться фото і відео, зробленими на відпочинку у своєму профілі в соціальній мережі Instagram щодня. Модель прославилася саме завдяки досить значним формами у поєднанні з тонюсенькой талією.

Квітко стала успішною моделлю досить швидко, навіть незважаючи на те, що її зріст всього 162 сантименту, а вага на момент старту кар'єри складав 70 кг. Анастасія відмовляється худнути, тому її кадри з відпочинку або для зйомок в білизні, що вона рекламує, завжди отримують масу коментарів.

На новому фото, приміром, Анастасія позувала в модному чорному купальнику на пляжі. Досить тісний ліфчик зірки виглядав ненадійно, адже тонка тканина без бретелей чи могла утримати значних розмірів груди.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

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