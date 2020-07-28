Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала формы в модном спортивном костюме

Являясь представителем сразу нескольких модных брендов, Анастасия фактически каждый день публикует в своем профиле в Инстаграм стильные кадры в разной одежде. Причем рекламирует Квитко не только кружевное белье, но еще и спортивные костюмы, купальники и многое другое.

Модель с пышными формами в этот раз восхитила фанатов серией фото, на которых показала себя в одежде лавандового цвета - тоненький топ и тесные лосины сразу же привлекли внимание себе.

На фото также можно заметить, что Анастасия вновь сменила цвет волос, перекрасив светлые локоны в более натуральный оттенок русого, а также позировала с легким макияжем на лице, скрыв глаза за солнцезащитными очками.

«Фантастический фантастический видок!», «моя любовь, как красиво», «очень красивая девушка ❤❤💞💝🌹», «Сладкое совершенство», «Такие сахарные булочки😍😍😍», «Благословение королевой красоты 😘😍🌹💕💯🔥😊👸❤🙌😇», «Ты красивая», «Эй детка», «Любовь моей жизни!! ❤️❤», «Lovely💜😃🔥❤👍», «Как у вас сегодня дела», «Я люблю фиолетовый! Это выглядит так хорошо на вас! 💜💜💜», - написали фанаты.

Отметим, Анастасия каждый день старается провести день насыщенно и активно делится фото и видео, сделанными на отдыхе в своем профиле в социальной сети Инстаграм каждый день. Модель прославилась именно благодаря довольно внушительным формам в сочетании с тонюсенькой талией.

Квитко стала успешной моделью довольно быстро, даже несмотря на то, что ее рост всего 162 сантимента, а вес на момент старта карьеры становил 70 кг. Анастасия отказывается худеть, поэтому её кадры из отдыха или съемок в белье, которое она рекламирует, получают всегда массу комментариев.

На новом фото, к примеру, Анастасия позировала в модном черном купальнике на пляже. Довольно тесный лифчик звезды выглядел ненадежно, ведь тонкая ткань без бретелек едва ли могла удержать внушительных размеров грудь.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.