Атмосферний фронт циклону Dana принесе із собою певні "сюрпризи"
Про це у своєму Facebook попередила синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.
За її словами, циклон Dana прорветься в Україну вже завтра, 29 липня, через що у деяких регіонах пройдуть грозові дощі.
"Цей фронт зумовить грозові дощі на Заході України, у Житомирській, Вінницькій та місцями в Київській областях. Решта території належатиме сухій повітряній масі", - попередила вона.
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Діденко також зазначила, що в інших українських областях буде спекотно.
"У середу впродовж дня очікується +30+35 градусів, у західних областях +26+30 градусів", -0 продовжила синоптик.
Що стосується опадів, то вони можливі ще у столиці.
"У Києві завтра місцями дощ, гроза, більша ймовірність опадів - у другій половині дня та надвечір. У столиці буде спекотно. До +33 градусів. У четвер спека послабне до +26, +27 градусів. А в п"ятницю, суботу та неділю у Києві повітря навіть буде свіжуватим, +22+24 градуси", - зазначила Діденко.
Підсумовуючи, Наталка Діденко попередила, що початок серпня в Україні не буде спекотним, тому українці можуть спокійно зайнятися хатніми справами.
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