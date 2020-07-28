Атмосферный фронт циклона Dana принесет с собой определенные "сюрпризы"

Об этом в своем Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, циклон Dana прорвется в Украину уже завтра, 29 июля, из-за чего в некоторых регионах пройдут грозовые дожди.

"Этот фронт обусловит грозовые дожди на Западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях. Остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе", - предупредила она.

Диденко также отметила, что в других украинских областях будет жарко.

"В среду в течение дня ожидается +30+35 градусов, в западных областях +26+30 градусов", - продолжила синоптик.

Что касается осадков, то они возможны еще в столице.

"В Киеве завтра местами дождь, гроза, большая вероятность осадков во второй половине дня и вечером. В столице будет жарко. До +33 градусов. В четверг жара ослабнет до +26, +27 градусов. А в пятницу, субботу и воскресенье в Киеве воздух даже будет свежим, +22+24 градуса", - отметила Диденко.

Подытоживая, Наталья Диденко предупредила, что начало августа в Украине будет жарким, поэтому украинцы могут спокойно заняться домашними делами.

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