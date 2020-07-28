Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як Україна з однією з найзаможніших країн стала однією з найбідніших
Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу 112 Україна. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
«За весь цей період олігархічного знущання над своїм народом, коли з найбільшої економіки Європи Україна перетворилася в одну з недорозвинених сільськогосподарських країн в епоху загального підйому. З найнижчим рівнем доходу населення, вічними розбірками з нашими сусідами, то з румунами за острів Зміїний, то з росіянами за Донбас або за Крим. А чому? Тому що держава ослабла. Тому що з великої України, якою вона була, і ми її сприймали», - зазначив громадський діяч.
Андрій Пальчевський додав, що для багатьох українців зараз не залишилося іншого виходу, як заробітки за кордоном.
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«Нас довели до того, що для нас велике щастя поїхати попрацювати в Фінляндії позбирати полуницю. Ось. Розумієте? Або наші жінки, які в Італії працюють на бабусях, тому що у них немає ніякої перспективи…», - зазначив Андрій Пальчевський.
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