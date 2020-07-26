Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит вмешиваться в работу Национального банка, поскольку он является независимой структурой

Как сообщает Politeka, об этом заявил лидер политической силы «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский.

«Для того, чтобы доказать, что у нас есть независимый Национальный банк, Президента там не должно быть вообще», — отметил он.

По его словам, главной задачей регулятора является обеспечение стабильности национальной валюты.

«Главная задача Национального банка – это стойкость нашей валюты. А Гетьманцев заявил, что если мы упадем на 10%, то ничего страшного он в этом не видит. Хочу спросить: вы там, что с ума сошли?! Во всем мире, если на 1% падает национальная валюта, то люди на улицу выходят. А у нас выходит главный экономист Данило Гетьманцев и говорит, что на 10% может упасть национальная валюта. Это означает, что покупательная способность упадет на 10% у всех и самое главное, у бедных людей, которых у нас 90%, поскольку у нас все импортное. У нас штаны, стол и чашка импортные», — подчеркнул он.

Ослаблением гривны, по словам Пальчевского, заинтересованы лишь украинские» олигархи.

«Чтобы наши олигархи заработали больше, им необходима слабая гривна. Они копейки платят нашему народу, ренты за землю, наши ископаемые, которые они продают. А там они получают валюту. И получается, что грабят бедную часть народа и отдают богатым», — подчеркнул он.

Напомним, что Пальчевский раскрыл, почему "резинка народного терпения" скоро лопнет.

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