Общественный деятель Андрей Пальчевский заявил о неминуемом поражении партии "Слуга народа" на местных выборах в Украине

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По мнению Андрея Пальчевского, во власти должен быть синтез противоположных мнений. Идея с монобольшинством в парламенте обернулась провалом и разочаровала украинцев, что они могут показать на выборах уже этой осенью.

"Не удалось Зеленскому пока, к сожалению, этого сделать в масштабах государства. Он придумал себе эту моностанину - моноблок, которая "замонячит" его правление. Я думаю, что под давлением выборов, которые сейчас пройдут, когда у "зеленых" нет никаких шансов. В масштабах страны будет страшный холодный душ для президента страны и зеленого движения", - отметил Андрей Пальчевский.

Общественный деятель напомнил, чем "Слуги народа" отметились за прошедший год. Он уверен, что президентская партия приведет страну к катастрофе:

"Когда начнется фронда, когда движение снизу пойдет против власти монобольшинства и часто моноглупости, монобезответственности, мононекомпетентности. У нас же никогда такого не было. Набрали людей черт знает откуда, и они принимают решения: сегодня - земля, завтра - легализация наркотиков, послезавтра - проституция. Хочется им сказать: вы что с ума сошли? Нечем больше заниматься? Это монодыра - единая дыра, в которую свалится страна".

Андрей Пальчевский предположил, что местные выборы в 2020 году станут переломным моментом в правлении Владимира Зеленского:

"Рассматривать эти выборы нужно не как обычные, знаете, местные - пришли, посмотрели, кто-то гречку получил, кто-то любимого депутата поцеловал, а как возможность выразить главе государства свое "фэ" относительно состояния дел".

Напомним, что Пальчевский раскрыл, почему "резинка народного терпения" скоро лопнет.

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