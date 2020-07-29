Відома співачка Марта Адамчук, учасниця студії "Квартал 95", порадувала шанувальників чуттєвим чином

Як повідомляє Politeka.net, спекотна брюнетка опублікувала нове фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Для нього Марта Адамчук обрала вельми незвичайний наряд: щільне чорне плаття на металевих гудзиках. Відмітною деталлю одягу стали відкриті плечі, виглядає так, ніби комір сповз до рівня грудей. При цьому можна помітити, що співачка не одягла бюстгальтер. Дівчина зробила яскравий вечірній макіяж і прикрасила шию кулоном на тонкому ланцюжку. Вона чарівно посміхається і зачаровує поглядом, а на щоках грає м'який рум'янець.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Марти Адамчук і залишили багато компліментів під записом:

"Мартусь, яка гарнюча"; "світяться темні очі👀"; "дуже красива!"; "Краса))(❤️".

Нещодавно Марта Адамчук здивувала користувачів соцмережі чорно-білим фото з конем. Вона сфотографувалася на галявині, тримаючи поводи і поклавши руку на чотириногого друга. Увагу привертає вбрання красуні: довге світле плаття, що нагадує сорочку. Образ завершили розпатлана зачіска і задумливий погляд Марти Адамчук.

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