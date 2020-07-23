Украинская певица и участница «Квартал 95» Марта Адамчук поделилась чувственным кадром в новом образе

Так, на новом, несколько часов назад представленном кадре девушка позировала с аккуратной укладкой, легким макияжем с акцентом на выразительные карие глаза, а также с изящными украшениями - сережками с крупным камнем и такой же подвеской, с тем же дизайном, пишет Politeka.net

Марта любит удивлять поклонников нежными фото с естественными и даже скромными образами. В этот раз фото Адамчук покорило поклонников из-за нового стиля:

«Спасибо паре за цвет глаз 📷 @dvorianetsanna_photographer Mua @my.shura 💜», - написала девушка под снимком.

Поклонники ответили сразу же, восхитившись Мартой:

«Просто шикарно😍😍😍😍😍», «Неймовірна!!! Красуня! 👏👏👏», «Нереально красиво 😍», «Волшебно», «Красотка😱😱😱😍😍😍🥰🥰🥰», «Яка красуня 😍😍😍. Може все ж таки в кiно?))», «Красуня😉», «Красуня!!!», «Magnificent lady 🔥🔥🔥🔥😍😍», «Ну какая красивая, ну до чего же хороша 🌺🌺🌺», «Что за красота неземная😍👍» .

Ранее Марта показала, как позировала посреди поля желтых цветов. Обворожительная брюнетка предстала в простом образе, однако от этого не стала менее яркой.

Звезда надела бежевую толстовку, которая никак не подчеркнула ее фигуру. Певица делала селфи, распустив короткие волосы. На руку модель надела кожаный браслет, а глаза скрыли - темные очки.

Звезда закинула за ушко волосы, сверкнув аккуратной сережкой.

"Заторы в полях)", - подписала снимок красотка. За час пост собрал почти 500 лайков и немного комментариев.

"Так красиво ️Украина выглядит потрясающе в наши дни 😍", "Как всегда, очень хорошо 😍😍 С Вами даже хочется на украинский язык перейти, хотя в жизни общаюсь на русском 🙂❤", "Красиво", "Какая классная и клевая 💚👍🏻", "А позади Вас растет горчица! ФОТО просто СУПЕР! ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

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