Знаменита українська співачка Настя Каменських поділилася яскравим знімком, зробленим на відпочинок

Так, вже кілька днів як зірка відправилася на відпочинок в Анталії і це не заважає їй ділитися жаркими фото, зробленими на тренуванні. Кілька годин тому Настя також показувала, як тренувалася рано вранці, приводячи себе в форму. В цей же раз на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка блиснула фігурою в новому смугастому бікіні.

Якщо вчора артистка показувала перший кадр з відпочинку в Туреччині, то сьогодні захопила фігурою на пляжі. На ранковому фото Настя позувала в смугастому бікіні біло-сірого кольору. Свої кучеряве волосся дівчина вирішила притримати рукою під час того, як позувала, повернувшись боком до об'єктиву.

«Hello there 🙋‍♀️😘Пильно слідкую, щоб всі потренувалися вранці 😄💪 А ти сьогодні вже зробив ранкову гімнастику ? 👀 #morningexercise #goodmorningvibes», - написала Настя.

Ось що відповіли фанати:

«Люблю красу нашу!♥️♥️♥️♥️♥️», «Звичайно, зробила❤️», «Дюймовочка», «Як завжди неперевершена 😻😻😻 Я вами захоплююсь ❤️❤️❤️❤️», «Гладка як акула) дуже красива», «Спорт сила))👍», «🙄 лінь... Настя - твої фото 🔥», «Красуня 😍🔥», «Ого, коли тебе бачив в живу, пощастило 😁🔥», «Читаю Ваші записи, Ви приклад для багатьох жінок...здоров'я, успіхів у всьому....», «Супер❤️», «Так повненька красива була, а зараз дивитися страшно», «Настя, як завжди красуня 👍👍👍🤗🤗🤗».

Також на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, зроблене під час її відпочинку в Туреччині. На новому кадрі Настя позує в модному купальнику з лепардовим принтом на тлі смарагдової води Середземного моря і демонструє свою струнку фігуру. Довге і кучеряве волосся артистки грайливо розвиваються на вітрі, після того, як співачка навмисно покрутила головою, щоб ті підняти в повітря.

«@rixossungate let’s fire up today! it’s gonna be hot! 🔥 сьогодні запалюємо! Сонце, море, музика - це 💥🤩», - написала Настя.

Ось що відповіли фанати:

«Настя ви шикарна дівчина! Підкажіть як вам вдається тримати себе у такій гарній формі?», «Яка щаслива 😻😻😻😻», «Купальник 🔥🔥🔥🔥🔥», «Шикарна фігура Настя у Вас😍👍», «Яка красуня 💚💚», «i'm always online for giving daddy's love», «❤️❤️Красива ❤️», «Красуня😻», «Люблю її ❤️».

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластику і зіркова хвороба".