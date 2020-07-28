Мережу "підірвали" архівні знімки легендарної співачки Алли Пугачової з її дітьми

Як повідомляє Politeka.net, фото Примадонни з'явилися в соціальній мережі "Instagram".

Зараз Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком шоуменом Максимом Галкіним виховує близнюків Лізу і Гаррі, яким в цьому році виповнюється сім років. При цьому у співачки є доросла донька Крістіна Орбакайте, теж популярна виконавиця.

Фанати порівняли у соцмережі кадри Примадонни з дітьми в різний час. На першому фото ще молода Алла Пугачова позує поруч з пухлощекой Христиною, яка одягнена в стильний чорно-білий костюм. Сама співачка одягла джинсову сорочку на блискавці.

На іншому фото вже помітно змінилася Пугачова обіймає Лізу і Гаррі. Хлопчик одягнений у червоний замшевий піджак і сірі штани, а дівчинка - в білій сукні з червоними кольорами, а також з діадемою на голові.

Користувачі соціальної мережі бурхливо обговорюють колаж в коментарях. Багато хто знайшов схожості у Крістіни і близнюків:

"Молодець, Аллочка! Не здавайся, живи, радій життю, радуй оточуючих людей і дітей, стеж за собою,прикрашай себе, відпочивай і будь здорова довгі роки! Ти справжня жінка!"; "Всі рідненькі, всі дороги і всі цінні, і є цінніше - величезна, материнська - Алли любов!"; "Христина може пишається.. в її дитинство були написані всі пісні, які в старості годують її мати і її сестру з братом.."; "Лізочка і Христина дуже схожі один на одного , а обидва разом точнісінько копія мами"; "Мені тоді дуже подобалась, а тепер ще більше подобається. А діти диво! 😊😘"; "Два пташеня! Насолоджуйтесь поки маленькі!🐣🐣"; "Христина і Гаррі дуже схожі".

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