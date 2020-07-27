Наречений Анни Сєдокової Яніс Тімма поділився спекотним літнім образом і здивував зізнанням про кохання
Днями популярна українська співачка побралася з 28-річним латвійським баскетболістом. Про це закохані повідомили в своїх соцмережах. Судячи з усього, парочка дійсно насолоджується романтикою в компанії один одного, адже тепер вони не можуть перестати публікувати пости із зізнаннями про особисте.
Так, Тімма у своїй новій публікації в Instagram поміркував на тему справжньої любові.
«Ти знаєш, що закоханий, коли не можеш заснути, тому що реальність, нарешті, краще, ніж твої мрії. Та я знаю це на 100% - краще нехай тебе ненавидять за те, що ти є, ніж бути коханим за те, ким ти не є», - написав спортсмен.
Свій філософський пост він супроводив по-літньому спекотним фото.
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На ньому Тімма сидить в одних плавках на краю басейну. Баскетболіст задумливо дивиться вдалину, проводячи рукою по волоссю, ніби герой з обкладинки гламурного журналу.
Повз такий пост не могла пройти новоявлена наречена красеня.
«Найкраща людина на планеті #всегдарядом», - написала Сєдокова.
Шанувальники Тімми також активно коментують фото.
«Який красень», «Вогняний», «Не люблю нарцисів. Вони егоїсти. Анька ще наплачеться», «Красава Бро», «дуже гарний», - пишуть люди.
Нагадаємо, щаслива Сєдокова ледве втримала пишні форми в занадто тісному декольте: "Аж вивалюються".
Як повідомляла Politeka, Сєдокова в невидимому бікіні без сорому похвалилася вміннями молодого нареченого.
Також Politeka писала, що щаслива Анна Сєдококова офіційно оголосила про заручини з Янісом Тіммою: "Сказала йому так!".