Жених Анны Седоковой Янис Тимма поделился жарким летним образом и удивил признанием о любви

На днях популярная украинская певица обручилась с 28-летним латвийским баскетболистом. Об этом возлюбленные сообщили в своих соцсетях. Судя по всему, парочка действительно наслаждается романтикой в компании друг друга, ведь теперь они не могут перестать публиковать посты с признаниями о личном.

Так, Тимма в своей новой публикации в Инстаграм порассуждал на тему настоящей любви.

«Ты знаешь, что влюблен, когда не можешь заснуть, потому что реальность, наконец, лучше, чем твои мечты. И я знаю это на 100% - лучше пусть тебя ненавидят за то, что ты есть, чем быть любимым за то, кем ты не являешься», - написал спортсмен.

Свой философский пост он сопроводил по-летнему жарким фото.

На нем Тимма сидит в одних плавках на краю бассейна. Баскетболист задумчиво смотрит вдаль, проводя рукой по волосам, будто бы герой с обложки гламурного журнала.

Мимо такого поста не могла пройти новоявленная невеста красавца.

«Самый лучший человек на планете #всегдарядом», - написала Седокова.

Поклонники Тиммы также активно комментируют фото.

«Какой красавчик», «Огненный», «Не люблю нарциссов. Они эгоисты. Анька еще наплачется», «Красава Бро», «очень красивый», - пишут люди.

Напомним, счастливая Седокова едва удержала пышные формы в слишком тесном декольте: "Аж вываливаются".

Как сообщала Politeka, Седокова в невидимом бикини без стыда похвасталась умениями молодого жениха.

Также Politeka писала, что счастливая Анна Седококова официально объявила о помолвке с Янисом Тиммой: "Сказала ему да!".