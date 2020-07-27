Жених Анны Седоковой Янис Тимма поделился жарким летним образом и удивил признанием о любви
На днях популярная украинская певица обручилась с 28-летним латвийским баскетболистом. Об этом возлюбленные сообщили в своих соцсетях. Судя по всему, парочка действительно наслаждается романтикой в компании друг друга, ведь теперь они не могут перестать публиковать посты с признаниями о личном.
Так, Тимма в своей новой публикации в Инстаграм порассуждал на тему настоящей любви.
«Ты знаешь, что влюблен, когда не можешь заснуть, потому что реальность, наконец, лучше, чем твои мечты. И я знаю это на 100% - лучше пусть тебя ненавидят за то, что ты есть, чем быть любимым за то, кем ты не являешься», - написал спортсмен.
Свой философский пост он сопроводил по-летнему жарким фото.
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На нем Тимма сидит в одних плавках на краю бассейна. Баскетболист задумчиво смотрит вдаль, проводя рукой по волосам, будто бы герой с обложки гламурного журнала.
Мимо такого поста не могла пройти новоявленная невеста красавца.
«Самый лучший человек на планете #всегдарядом», - написала Седокова.
Поклонники Тиммы также активно комментируют фото.
«Какой красавчик», «Огненный», «Не люблю нарциссов. Они эгоисты. Анька еще наплачется», «Красава Бро», «очень красивый», - пишут люди.
Напомним, счастливая Седокова едва удержала пышные формы в слишком тесном декольте: "Аж вываливаются".
Как сообщала Politeka, Седокова в невидимом бикини без стыда похвасталась умениями молодого жениха.
Также Politeka писала, что счастливая Анна Седококова официально объявила о помолвке с Янисом Тиммой: "Сказала ему да!".