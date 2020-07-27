Максим Галкін поділився свіжим селфі з машини

Знаменитий російський шоумен і чоловік Алли Пугачової опублікував у своєму Instagram нове фото, пише Politeka.net.

На ньому Галкін зняв себе на сидінні автомобіля. Артист позує в простій червоній футболці і з розпатланим волоссям і щетиною на обличчі. Галкін привітно посміхається в камеру, при цьому його нижня губа виглядає трохи випнутою. На це і сам шоумен звернув увагу у підписі до світлини.

«Щось давно я вас не балував самолюбуванням #розкатавгубу», - з гумором підписав фото Галкін.

Його шанувальники тут же взялися коментувати пост.

«Так є ж на що милуватися красень», «Хороший парубок!», «Гарний! А який татко чудовий», «Боже...який хлопчисько», «Помолодшав», «Ахах мені здалося що це Білан ну тільки в молодості. Ви все молодше і молодше з кожним роком Максим», «Красаучек. З Аллою став красивішим», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Галкін опублікував фото зі своєю дружиною Аллою Пугачовою.

Героїнею нової публікації стала Алла Борисівна, яка одяглася дуже стильно. Повністю чорний цибулю, розбавлений тільки масивним срібним прикрасою, її дуже струнким. Міні-спідниця підкреслює ноги в чорних панчохах, модне зараз пальто-піджак елегантно доповнює трохи зухвалий образ. Волосся укладене трохи недбало.

Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми.

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна довела шанувальників до сліз: "немає слів...".

Також Politeka писала, що Галкін вразив новими фото Пугачової: "Важко повірити, що таке могло статися".