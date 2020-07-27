Максим Галкин поделился свежим селфи из машины

Знаменитый российский шоумен и муж Аллы Пугачевой опубликовал в своем Инстаграм новое фото, пишет Politeka.net.

На нем Галкин заснял себя на сидении автомобиля. Артист позирует в простой красной футболке и с растрепавшимися волосами и щетиной на лице. Галкин приветливо улыбается в камеру, при этом его нижняя губа выглядит слегка выпяченной. На это и сам шоумен обратил внимание в подписи к снимку.

«Что-то давно я вас не баловал самолюбованием #раскаталгубу», - с юмором подписал фото Галкин.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Так есть же на что любоваться красавчик», «Хорош парниша!», «Хорош! А какой папочка замечательный», «Боже...какой мальчуган», «Помолодел», «Ахах мне показалось что это Билан ну только в молодости. Вы все моложе и моложе с каждым годом Максим», «Красаучек. С Аллой стал краше», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Галкин опубликовал фото со своей женой Аллой Пугачевой.

Героиней новой публикации стала Алла Борисовна, которая оделась очень стильно. Полностью черный лук, разбавленный только массивным серебряным украшением, ее очень стройнит. Мини-юбка подчеркивает ноги в черных колготках, модное сейчас пальто-пиджак элегантно дополняет немного дерзкий образ. Волосы уложены немного небрежно.

Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина довела поклонников до слез: "нет слов...".

Также Politeka писала, что Галкин поразил новыми фото Пугачевой: "Трудно поверить, что такое могло произойти".