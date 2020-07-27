Украинцев в августе ожидает жаркая погода и заморозки

В августе температура воздуха ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средней температуры, и произойдет это из-за глобального потепления. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет Politeka.net.

Август 2020 будет жарче, чем июль. Дело не только в теплом фронте, который придет в Украину в последний месяц лета, но и в глобальном потеплении. Укргидрометцентр сообщает о том, что данные наблюдения свидетельствуют, что в августе средняя месячная температура воздуха 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23 градусов, в горных районах 11-16 градусов тепла

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34-41 градусов, в Луганской области местами 42 градусов, в горных районах 26-33 градусов.

Абсолютный минимум - 1-7 градусов тепла, на юге до 11 градусов тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 градуса мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет в южной части 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и на Прикарпатье - до 145 мм

"Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинства центральных областей", - говорится в сообщении.

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