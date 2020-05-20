Внучка легендарного радянського виконавця Володимира Висоцького Аріна виросла справжньою фатальною красунею

Цю історію у себе в Instagram розповів російський актор Стас Садальський, передає Politeka.net. Він опублікував фото Висоцького з радянською актрисою Тетяною Іваненко, яка, за її словами, народила від артиста дочку. Крім цього, Садальський поділився знімком внучки Іваненко, 21-річної Аріни, яка дуже схожа на свою зоряну бабусю.

Як розповів Садальський, роман Іваненко з Висоцьким почався в середині 60-х. У 1972 році у неї народилася донька Анастасія. Офіційно свою дочку Висоцький не визнав, але й не спростовував своє батьківство. Сама Іваненко не приховувала, що донька від Висоцького і навіть записала її по батькові «Володимирівна».

Онука у Висоцького з'явилася в 1999 році. За словами Садальського, про свою спорідненість з Висоцьким вона знає і пишається цим. Дівчина вчиться на стоматолога. У мережі звернули увагу на той факт, що дівчина дуже сильно схожа на свою зоряну бабусю.

«Дуже красива. Дідусь б напевно пишався», «Красиві дівчата завжди любили хуліганів. А Висоцький ще й талановитий і харизматичний», «Яка гарна дівчина!», «Вона дуже схожа на Висоцького!!! Виходить - він її дідусь?!», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок.

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