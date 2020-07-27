Випускник з Івано-Франківської області отримав рекордні бали за результатами ЗНО

Як повідомляє Politeka.net, про успіхи свого вихованця розповіла вчителька Ольга Абрам. Її слова передає видання "Типовий Івано-Франківськ".

За словами педагога, юний геній Олександр Люклян з 11-Б класу Перегінськой школи №1 здав тести на 795 балів з 800 можливих. Молодий українець набрав максимум (200 балів) з української мови та літератури, а також з математики, 199 балів - з англійської мови та 196 балів - з фізики.

Крім того, Олександр попередньо посів перше місце у другому етапі олімпіад з фізики, астрономії, англійської мови, а також друге місце з математики. На третьому етапі олімпіад він заслужив друге місце з астрономії та третє - з фізики та англійської мови. Його запросили в команду на всеукраїнську олимпиадеу з астрономії, яка не відбулася з-за карантину.

"Але головним його здобутком стали бали на ЗНО -795 з 800. Так це гордість нашої школи!", - підкреслила Ольга Абрам.

Раніше оголосили результати ЗНО з української мови та історії. Стало відомо, що близько 23 тисяч учасників провалили тестування, не набравши мінімальний прохідний бал - 22 з 104 можливих. З-за цього близько 8,32% юнаків і дівчат, які складали ЗНО, не зможуть вступити в українські вузи.

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