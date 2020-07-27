Выпускник из Ивано-Франковской области получил рекордные баллы по результатам ВНО

Как сообщает Politeka.net, об успехах своего воспитанника рассказала учительница Ольга Абрам. Ее слова передает издание "Типичный Ивано-Франковск".

По словам педагога, юный гений Александр Люклян из 11-Б класса Перегинской школы №1 сдал тесты на 795 баллов из 800 возможных. Молодой украинец набрал макимум (200 баллов) по украинскому языку и литературе, а также по по математике, 199 баллов - по английскому языку и 196 баллов - по физике.

Кроме того, Александр предварительно занял первое место во втором этапе олимпиад по физике, астрономии и английскому языку, а также второе место по математике. На третьем этапе олимпиад он заслужил второе место по астрономии и третье - по физике и английскому языку. Его пригласили в команду на всеукраинскую олимпиадеу по астрономии, которая не состоялась из-за карантина.

"Но главным его достижением стали баллы на ВНО -795 с 800. Так это гордость нашей школы!", - подчеркнула Ольга Абрам.

Ранее объявили результаты ВНО по украинскому языку и истории. Стало известно, что около 23 тысяч участников провалили тестирование, не набрав минимальный проходной балл - 22 из 104 возможных. Из-за этого около 8,32% юношей и девушек, сдававших ВНО, не смогут поступить в украинские вузы.

Напомним, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.

Как ранее сообщала Politeka, студенты массово жалуются на тесты, в МОН разводят руками: «Вы в беде».

Также Politeka информировала, что появилось срочное обращение МОН к абитуриентам, "результаты будут...".