Відома співачка Світлана Лобода порадувала шанувальників новим яскравим образом

Як повідомляє Politeka.net, спокусливі кадри з'явилися на сторінці знаменитості в Instagram.

Судячи з фото, Світлана Лобода відвідала якесь свято - вона позує біля басейну, тримаючи в руках зв'язки помаранчевих кульок. Зірка вбралася в м'який костюм червоного кольору, а до грудей приковує увагу обтягуючий чорний топ, під яким, очевидно, немає нижньої білизни. Світлана Лобода довершила свій образ золотими сережками та кулоном. Вона чарівно посміхається на камеру.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю Світлани Лободи в коментарях:

"Бомбічна) ❤️"; "💖😍Світлана Сергіївна, ми вас любимо!!!😍💖 Гарного відпочинку, краща співачка!😘"; "Дуже красива❤️🌺"; "Ось це так. Ти виглядаєш дуже, дуже чудово"; "Це просто клас"; "найкраща на світі😘🤗🔥"; "Неземна 💗"; "Яка ви красива 😍"; "Така красуня"; "Ти моя хороша🤗🤗🤗🌹💋♥️"; "Прекрасна жінка, прекрасна у всьому".

Раніше Лобода побувала в одному з ресторанів Нусрета і записала ефектне прощання. Артистка з'явилася у чорній сукні з рожевим декором, блиснувши чарівними ніжками і оголеними плечима і сонцезахисними окулярами, а на плечі накинула піджак.

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