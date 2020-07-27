Епідемія китайського вірусу і карантин прискорили економічні проблеми в Україні

Про це пише Сьогодні.

Як стверджують в Держслужбі статистики, українці масово витрачають заначки, щоб забезпечити себе харчуванням і покрити інші витрати.

кризис

Що стосується доходів, то в першому кварталі поточного року вони різко скоротилися. Ще три роки тому накопичення населення зростали, а не зменшувалися, тепер йде зворотний процес. І прогнози експертів  песимістичні.

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За словами експерта Олега Пендзина, доходи українців падають через зниження промвиробництва і реальне падіння рівня ВВП.

"В тому, що люди не збирають, а витрачають накопичене, винувато тривале падіння української економіки. Коли падає ВВП – це означає фізичне зменшення грошей в гаманці у населення. Якщо за перше півріччя цього року на 5,2% ВВП впав – це 20 млрд грн. Якщо розділити на 40 млн населення, вийде, що кожен фактично став біднішим на 500 грн. А рівень споживання не змінився. Тому люди починають витрачати заощадження, у кого вони є, природно. Але у багатьох заощаджень немає і виходить, як у прислів'ї – поки товстий схудне, худий помре. Вірус і карантин прискорили зубожіння населення, стали каталізатором цього фактора. Кабмін обіцяє, що у другому півріччі буде зростання, але поки незрозуміло, за рахунок чого", - попередив аналітик простих українців.

Аналогічну думку озвучив експерт Олександр Охріменко, який додав, що українці навіть не замислюються, за рахунок чого їм потрібно буде віддавати незабаром кредити.

заробітна плата, гривні, у руках

"Труднощі нинішнього року не закінчилися, їх ще треба пережити. Те, що заощадження за квартал зменшилися на 7%, це ще півбіди. Люди, щоб вижити, починають брати споживчі кредити під кабальні відсотки – 36% річних. Тільки в червні їх було взято на 1,5 млрд грн. Багато хто не замислюється, за рахунок чого їх будуть віддавати завтра, для них головне – не померти з голоду сьогодні", - підкреслив аналітик.

"Зупинилася і повільно відновлюється торгівля і сфера послуг, де зайнято близько 20% працездатного населення. Тому рівень життя українців у цьому році навряд чи поліпшиться", - резюмував Охріменко у спілкуванні з журналістами.

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