Епідемія китайського вірусу і карантин прискорили економічні проблеми в Україні

Про це пише Сьогодні.

Як стверджують в Держслужбі статистики, українці масово витрачають заначки, щоб забезпечити себе харчуванням і покрити інші витрати.

Що стосується доходів, то в першому кварталі поточного року вони різко скоротилися. Ще три роки тому накопичення населення зростали, а не зменшувалися, тепер йде зворотний процес. І прогнози експертів песимістичні.

За словами експерта Олега Пендзина, доходи українців падають через зниження промвиробництва і реальне падіння рівня ВВП.

"В тому, що люди не збирають, а витрачають накопичене, винувато тривале падіння української економіки. Коли падає ВВП – це означає фізичне зменшення грошей в гаманці у населення. Якщо за перше півріччя цього року на 5,2% ВВП впав – це 20 млрд грн. Якщо розділити на 40 млн населення, вийде, що кожен фактично став біднішим на 500 грн. А рівень споживання не змінився. Тому люди починають витрачати заощадження, у кого вони є, природно. Але у багатьох заощаджень немає і виходить, як у прислів'ї – поки товстий схудне, худий помре. Вірус і карантин прискорили зубожіння населення, стали каталізатором цього фактора. Кабмін обіцяє, що у другому півріччі буде зростання, але поки незрозуміло, за рахунок чого", - попередив аналітик простих українців.

Аналогічну думку озвучив експерт Олександр Охріменко, який додав, що українці навіть не замислюються, за рахунок чого їм потрібно буде віддавати незабаром кредити.

"Труднощі нинішнього року не закінчилися, їх ще треба пережити. Те, що заощадження за квартал зменшилися на 7%, це ще півбіди. Люди, щоб вижити, починають брати споживчі кредити під кабальні відсотки – 36% річних. Тільки в червні їх було взято на 1,5 млрд грн. Багато хто не замислюється, за рахунок чого їх будуть віддавати завтра, для них головне – не померти з голоду сьогодні", - підкреслив аналітик.

"Зупинилася і повільно відновлюється торгівля і сфера послуг, де зайнято близько 20% працездатного населення. Тому рівень життя українців у цьому році навряд чи поліпшиться", - резюмував Охріменко у спілкуванні з журналістами.

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