Эпидемия китайского вируса и карантин ускорили экономические проблемы в Украине

Об этом пишет Сегодня.

Как утверждают в Госслужбе статистики, украинцы массово тратят заначки, чтобы обеспечить себя питанием и покрыть другие расходы.

Что касается доходов, то в первом квартале текущего года они резко сократились. Еще три года назад накопления населения росли, а не уменьшались, теперь идет обратный процесс. И прогнозы экспертов пессимистичны.

По словам эксперта Олега Пендзина, доходы украинцев падают из-за снижения промпроизводства и реального падения уровня ВВП.

"В том, что люди не копят, а тратят накопленное, виновато длительное падение украинской экономики. Когда падает ВВП – это означает физическое уменьшение денег в кошельке у населения. Если за первое полугодие этого года на 5,2% упал ВВП – это 20 млрд грн. Если разделить на 40 млн населения, получится, что каждый фактически стал беднее на 500 грн. А уровень потребления не изменился. Поэтому люди начинают тратить сбережения, у кого они есть, естественно. Но у многих сбережений нет и получается, как в пословице – пока толстый похудеет, тощий умрет. Вирус и карантин ускорили обнищание население, стали катализатором этого фактора. Кабмин обещает, что во втором полугодии будет рост, но пока непонятно, за счет чего", - предупредил аналитик простых украинцев.

Аналогичное мнение озвучил другой эксперт Александр Охрименко, который добавил, что украинцы даже не задумываются, за счет чего им нужно будет отдавать в скором времени кредиты.

"Трудности нынешнего года не закончились, их еще надо пережить. То, что сбережения за квартал уменьшились на 7%, это еще полбеды. Люди, чтобы выжить, начинают брать потребительские кредиты под кабальные проценты – 36% годовых. Только в июне их было взято на 1,5 млрд грн. Многие не задумываются, за счет чего их будут отдавать завтра, для них главное – не умереть с голоду сегодня", - подчеркнул аналитик.

"Остановилась и с трудом восстанавливается торговля и сфера услуг, где занято около 20% трудоспособного населения. Поэтому уровень жизни украинцев в этом году вряд ли улучшится", - резюмировал Охрименко в общении с журналистами.

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