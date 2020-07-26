Найближчим часом в Україні сильно підніметься температура

Як передає Politeka.net, такий прогноз зробила популярний синоптик Наталка Діденко у себе в Фейсбук. За словами синоптика, в Україну повертається спека. Вже найближчим часом стовпчики термометрів різко збільшаться до 33 градусів тепла.

Діденко зазначає, що практично на всій території України температура повітря підніметься до 28-33 градусів, а от у східних, південних та центральних регіонах до середини тижня температура повітря розкочегариться до 30-36 градусів тепла.

На Заході буде трохи прохолодніше. Температура повітря буде коливатися в районі 22-27 градусів. Крім цього, в західних регіонах пройдуть дощі.

Синоптик попереджає, що можливі опади у південних регіонах, а також у Вінницькій та Житомирській області. Вся інша територія України потерпатиме від спеки.

У Києві, у понеділок, 27 липня, очікується суха і сонячна погода. Стовпчики термометра прогріються як мінімум до 30 градусів, але можливо і вище. Однак до четверга жителі столиці зможуть насолодитися дощем, який трохи зіб'є температуру. Грозові дощі принесуть незначне похолодання до 22-26 градусів.

Відзначимо, що, за прогнозами синоптиків, осінь 2020 року почнеться вчасно. Це означає, що українцям залишилося трохи більше місяця для того, щоб насолодитися літом і з'їздити у відпустку.

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