Найближчим часом в Україні сильно підніметься температура
Як передає Politeka.net, такий прогноз зробила популярний синоптик Наталка Діденко у себе в Фейсбук. За словами синоптика, в Україну повертається спека. Вже найближчим часом стовпчики термометрів різко збільшаться до 33 градусів тепла.
Діденко зазначає, що практично на всій території України температура повітря підніметься до 28-33 градусів, а от у східних, південних та центральних регіонах до середини тижня температура повітря розкочегариться до 30-36 градусів тепла.
На Заході буде трохи прохолодніше. Температура повітря буде коливатися в районі 22-27 градусів. Крім цього, в західних регіонах пройдуть дощі.
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Синоптик попереджає, що можливі опади у південних регіонах, а також у Вінницькій та Житомирській області. Вся інша територія України потерпатиме від спеки.
У Києві, у понеділок, 27 липня, очікується суха і сонячна погода. Стовпчики термометра прогріються як мінімум до 30 градусів, але можливо і вище. Однак до четверга жителі столиці зможуть насолодитися дощем, який трохи зіб'є температуру. Грозові дощі принесуть незначне похолодання до 22-26 градусів.
Відзначимо, що, за прогнозами синоптиків, осінь 2020 року почнеться вчасно. Це означає, що українцям залишилося трохи більше місяця для того, щоб насолодитися літом і з'їздити у відпустку.
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