В ближайшее время в Украине сильно поднимется температура

Как передает Politeka.net, такой прогноз сделала популярный синоптик Наталка Диденко у себя в Фейсбук. По словам синоптика, в Украину возвращается жара. Уже в ближайшее время столбики термометров резко подскачут до 33 градусов тепла.

Диденко отмечает, что практически на всей территории Украины температура воздуха поднимется до 28-33 градусов, а вот в восточных, южных и центральных регионах к середине недели температура воздуха раскочегарится до 30-36 градусов тепла.

На Западе будет немного прохладнее. Температура воздуха будет колебаться в районе 22-27 градусов. Кроме этого, в западных регионах пройдут дожди.

Синоптик предупреждает, что осадки возможны в южных регионах, а также в Винницкой и Житомирской области. Вся остальная территория Украины будет страдать от жары.

В Киеве, в понедельник, 27 июля, ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометра прогреются как минимум до 30 градусов, но возможно и выше. Однако к четвергу жители столицы смогут насладится дождем, которые немного собьет температуру. Грозовые дожди принесут незначительное похолодание до 22-26 градусов.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, осень 2020 года начнется вовремя. Это значит, что украинцам осталось чуть больше месяца для того, чтобы насладиться летом и съездить в отпуск.

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