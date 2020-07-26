Знаменита українська співачка Анна Седокова оголосила недавно про свої заручини з Янісом Тіммой, похвалилася романтичним вечером з чоловіком
Як відомо, Ганна після початку карантину припинила виступати і замість цього зайнялася розвитком собственого магазину. Після того, як він отримав популярність, знаменитість з більшою активністю почала носити одяг власного виробництва і тепер кожен день захоплює образами.
В цей раз Ганна на романтичному вечорі з Янісом показала стильне жовта сукня з неймовірним декольте, підкреслює форми зірки новим чином. Ганна при цьому блиснула не тільки оручальным кільцем, але ще і босоніжками з каменями, а також яскравим макіяжем на обличчі.
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Також зірка показала сильно засмаглу шкіру, причому на колінах дівчина навіть отримала травми.
Також раніше Ганна опублікувала спекотне фото, на якому вона в червоному купальнику в стилі "рятувальників Малібу" тримає такого ж відтінку книгу. Червона бложка відразу ж привернула увагу до себе.
«Я сильна, я впораюся ... Це моя книга і це я. Така як є і так якої стала. Я відверто розповіла в ній, те, що відбувалося в моєму житті і те про що мовчала. Але для чого я її написала?
Я хочу, щоб ви повірили. Я хочу, щоб ви знали, що все можливо. Я дитина, до якого ночами в 7 років приходив один мами і намагався зґвалтувати, але я змогла. Я людина з сім'ї з найбруднішим розлученням, померлим батьком і ненавистю батьків, але я змогла.
Я з бідної сім'ї, але я змогла. Я мала все і все втратила, але я змогла. Мені нема на що було годувати дітей, але я змогла. Я виступала на кращих сценах світу і в один момент стала вагітна і не потрібна навіть на своїй кухні, але я змогла ...
Мені було боляче, дуже боляче, нестерпно боляче. Але я змогла ... І це значить зможеш і ТИ! Адже ти краще мене: молодше, яскравіше, талановитіше, смішніше, добрішими.
Ти краще за мене, тому що ТИ це ТИ! Унікальна, єдина і дуже сильна!
І як написав наш улюблений Антиглянець «якщо жінка з 3 дітьми може вийти заміж за красеня парубка », то ти точно зможеш вийти на вулицю сьогодні з двома зайвими кг і жити насолоджуючись цією прекрасною життям !Living your best life! І не важливо, що скажуть. Іди за своїм серцем і нікому не дозволяй зруйнувати свої мрії, дівчинка ❤️», - розповіла про своє життя Ганна.
Нагадаємо, безсоромна Седокова в мереживній ліфчику показала форми на публіці.
Як повідомляла Politeka, роздягнена Седокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки: "Чекає свого вовка".
Також Politeka писала, що грайлива Седокова в спокусливому купальнику зігнулась і показала насолоду.